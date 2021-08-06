Başkan Pekyatırmacı ve milletvekili Sorgun sanayi esnafıyla buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Eski Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret ederek Cuma Namazı sonrası esnafla buluştu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Eski Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret ederek Cuma Namazı sonrası esnafla buluştu.

Selçuklu'da hizmet kalitesini artırmak adına istişareler sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, istişareler kapsamında Eski Sanayi Sitesinde esnaflarla buluştu. Sanayi sitesinde esnaflarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, Milletvekili Sorgun ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer esnafların sorunları dinledi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milletvekili Ahmet Sorgun ve İlçe Başkanı Özer daha sonra Motorlu Taşıtlar Sanayi Camii'nde Cuma Namazını kıldı. Cuma Namazının ardından esnaflarla tekrar bir araya geldi.

"İstişareler hizmet kalitemizi artırıyor"

İstişarelerin Selçuklu'nun hizmet kalitesini artırma adına önemine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizle, esnaflarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Bugün de Sanayi Sitesinde hizmet veren esnaf ve çalışanlarla bir araya geldik. Onlarla istişareler gerçekleştirdik. Bu istişareler Selçuklu'ya vereceğimiz hizmetin kalitesini artırma adına büyük önem arz ediyor. Selçuklu istişarelerle gelişen, hizmet anlayışını bu yönde belirleyen bir ilçe. İnşallah bu anlamda önemli işlere imza atacağız. Tabi bu sanayi sitemiz yeni ve daha lüks bir yere taşınacak. Taşındıktan sonra esnaflarımız daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verecekler. Esnaflarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sanayi sitesinin yapılmasında başta Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

"AK Partinin gücü istişarelerindedir"

AK Parti olarak tüm kesimlerle istişarelere büyük önem verdiklerini belirten AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tek başına iktidar olduğu günden bu yana istişarelere büyük önem göstermiş, AK Parti'de bugünkü gücüne yaptığı istişarelerle gelmiştir. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya çalıştık ve bunun sonucunda da hemşehrilerimizin gücünü yanımızda hissettik. İnşallah bu istişarelerimizi artırarak hemşehrilerimizle daha çok bir araya gelmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de ilçe teşkilatı olarak her zaman vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek misafirperverlikleri için Eski Sanayi Sitesi esnafına teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı