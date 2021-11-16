Başkan Pekyatırmacı tip 1 diyabetli çocuklarla bir araya geldi

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Derneği'nin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının farkındalık oluşturmak adına düzenlediği etkinliklere katılmaya önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Derneği'nin bu kapsamda organize ettiği 14 Kasım Dünya Diyabetliler Günü etkinliğe katıldı. Düzenlenen etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Ali Karakoç, Tip 1 Diyabet rahatsızlığı olan çocuklar ve aileleri katıldı. Başkan Pekyatırmacı, Tip 1 Diyabet hastası olan çocuklar ve ailelerinin katıldığı programda ailelerle sohbet ederek hastalık ve zorluklarıyla alakalı bilgi aldı.

Diyabetle yaşayan bireylerin desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sivil toplum kuruluşlarının en önemli yanlarından bir tanesi de toplumda farkındalık uyandırmaktır. Bu manada bizler de Tip 1 Diyabet rahatsızlığına dikkat çekmek için buradayız ve destek olmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Ailelerimize ve çocuklarına hayat boyu devam eden bu zorlu mücadelede kolaylıklar diliyorum" dedi.

Etkinlik Dernek Başkanı Mehmet Ali Karakoç'un Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür plaketi sunması ve çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - KONYA

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