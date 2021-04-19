Başkan Pekyatırmacı son 2 yılın en iyi belediye başkanları arasında
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Başkan Pekyatırmacı son 2 yılın en iyi belediye başkanları arasında

Başkan Pekyatırmacı son 2 yılın en iyi belediye başkanları arasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ORC'nin yaptığı "Yerel Yönetimler Performans Araştırması Son 2 yılın En Başarılı Belediye Başkanları" adlı çalışmasında İç Anadolu Bölgesindeki en başarılı 10 belediye başkanı listesine girdi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ORC'nin yaptığı "Yerel Yönetimler Performans Araştırması Son 2 yılın En Başarılı Belediye Başkanları" adlı çalışmasında İç Anadolu Bölgesindeki en başarılı 10 belediye başkanı listesine girdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın araştırmaya göre 31 Mart 2019'daki oy oranı yüzde 67,5 iken 2021 başarı durumunu yüzde 2,1 artırarak yüzde 69,6 olduğu görülüyor. 663 bin 280 nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Selçuklu'ya yaklaşık 3 yıldır hizmet eden Başkan Pekyatırmacı, gerek yatırımlar ile gerek ise sosyal projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

19 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma en başarılı belediye başkanları listesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oranına sahip olan büyükşehir ilçe belediye başkanları yer alıyor. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı son 2 yılın en iyi belediye başkanları arasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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