Başkan Pekyatırmacı: "Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Pekyatırmacı: "Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor"

Başkan Pekyatırmacı: 'Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali'nin üretim gücünün Konya ekonomosine katkı sağladığını ifade ederek, "Sabah erken saatlerde başlayan bu hareketlilik şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor" dedi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali'nin üretim gücünün Konya ekonomosine katkı sağladığını ifade ederek, "Sabah erken saatlerde başlayan bu hareketlilik şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor" dedi.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu kez Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek hal esnafı ile görüştü. Başkan Pekyatırmacı'ya ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adnan Pirinç de eşlik etti.

Sebze ve meyve halinin Konya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Sabah erken saatlerde başlayan bu hareketlilik şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor. Bereketli topraklarımızın ürünlerine alın teri ile katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm işletmecilerimize de bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Konya'nın 29.95 milyar TL tarımsal üretim değeriyle ülkemizde birinci sırada yer aldığını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez; "Şehrimiz sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl Konya'mızda 1.335.452 ton sebze üretimi, 512.241 ton meyve üretimi yapıldı. Üretime katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu bereketli ürünlerin soframıza gelmesinde emeği geçen hal esnafımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, gün içinde beraberindeki heyete Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Sille Seyir Tepesi'ni gezdirdi. Başkan Pekyatırmacı Milletvekili Etyemez'e Seyir Tepesi hakkında bilgi verirken, heyet burada vakit geçiren vatandaşlarla da görüştü. Seyir Tepesi'nde piknik yapan vatandaşlar da Konya manzarası eşliğinde piknik yapma fırsatı sunan Başkan Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür etti.

Selçuklu'da gün boyu dolu dolu geçen programlar kurum ve oda ziyaretleriyle son buldu. Pekyatırmacı ve beraberindekiler, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürlüğü, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Selçuklu Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde çiftçilerin işlemlerini hızlandırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar ve kurum faaliyetleri ele alındı. Heyet kurum personelini de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı: 'Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor'
Başkan Pekyatırmacı: 'Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Davut Güloğlu Fahriye Evcen
Spor Marcao Erol Bulut Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Pekyatırmacı: "Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:15:20. #1.14#

title