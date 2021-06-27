Başkan Pekyatırmacı Parsana Pazar Yerini İnceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Pekyatırmacı Parsana Pazar Yerini İnceledi

Başkan Pekyatırmacı Parsana Pazar Yerini İnceledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesi'nde devam eden pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesi'nde devam eden pazar yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, pazar yerinin kısa sürede tamamlanarak mahallenin hizmetine sunulacağını söyledi.

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Parsana Mahallesine pazar yeri kazandırıyor. 8 bin 100 metrekare alanda yapılan pazar yerinde altyapı, kaldırım ve asfaltlama işleri devam ediyor. Parsana Mahallesi'nin önemli bir eksiğini tamamlayacak olan pazar yerinde araçlar için bir de otopark bulunuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesi'nde yapımı devam eden pazar yerinde incelemelerde bulundu. Pazar yeri hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, mahallenin önemli bir eksiğinin giderildiğini söyledi.

Başkan Pekyatırmacı; "Mahallemizin önemli bir eksiğini tamamlıyoruz"

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Mahallelerimizin okul, cami, pazar yeri gibi ihtiyaçlarını tamamlama anlamında çalışmalarımız sürüyor. Parsana Mahallemizin de önemli eksiklerinden bir tanesi pazara yeriydi. Çalışmalarımız başladı ve kısa bir sürede burada bir pazar yeri oluşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Pazar yerimizin mahallemize, hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Pekyatırmacı Parsana Pazar Yerini İnceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 15:12:09. #1.14#

title