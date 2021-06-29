Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Büyükşehir yasası ile bağlanan mahallelerde devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Büyükşehir yasası ile bağlanan mahallelerde devam ediyor.

Mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerine devam eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretlerini Büyükşehir yasası ile merkeze bağlanan mahallelerde sürdürüyor. Başkan Pekyatırmacı, son olarak Çaltı, Çandır, Dağdere, Meydan, Biçer, Kınık, Çaldere ve Kaleköy mahalle muhtarları ve sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Pekyatırmacı, gelen talep ve önerileri de dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler kapsamında mahallelere kazandırılacak eğitim, kültür ve sosyal tesis alanlarındaki yatırımların yanı sıra altyapı yatırımlarını da yerinde inceledi.

"Ziyaretlerimiz hizmet kalitesini artıracak"

Yerinde tespit ve hizmet kalitesi artırma anlamında mahalle ziyaretlerinin önemli olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da Selçuklu'nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Merkezden uzak mahallelerimizle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Taşra mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle de bir araya gelerek istişareler gerçekleştirip, onların taleplerini dinliyoruz ve inşallah bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Amacımız Selçuklu'nun sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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