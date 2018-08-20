Başkan Pekyatırmacı, Gece Mesaisinde Çalışan Ekipleri Ziyaret Etti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı öncesi il ve ilçenin güvenliği, huzuru ve temizliği için 24 saat boyunca çalışan emniyet, zabıta ve çevre koruma kontrol birimlerini gece mesailerinde görevleri başında ziyaret ettti.

Gece boyunca şehir merkezi ve dışında çalışan tüm kamu personelinin halkın huzuru, güvenliği ve yaşam standartlarını daha da yükseltebilmek adına fedakarca görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Aksaray ve Ankara Yolu üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet mensuplarını ziyaret ederek, çeşitli ikramlarda bulundu ve bir süre sohbet etti. Bayram öncesi yoğun trafikten dolayı hiçbir kazanın yaşanmamasını, bu amaçla sürücülerin ve yolcuların güvenliği için görev yapan trafik memurlarının tavsiyelerine azami derecede dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, trafik uygulamasında durdurulan sürücü ve yolculara da çeşitli ikramlarda bulundu ve hayırlı yolculuklar diledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde gece vardiyası için göreve çıkmak üzere hazırlanan ekipleri belediye tesislerinde ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram süresince ilçenin temizliği için 24 saat boyunca 3 vardiya şeklinde çalışacak olan toplam 360 personele ve acil müdahale ekiplerine kolaylıklar diledi. Tesislerde göreve çıkacak işçilerle tek tek görüşen Başkan Pekyatırmacı, işçilere en ufak bir kazanın dahi yaşanmaması konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ederek görevlerinde başarılar diledi ve çeşitli ikramlarda bulundu. Göreve çıkan araçların şoförlerini tesisler çıkışında tek tek selamlayan Başkan Pekyatırmacı, sahada mesai yapan personelleri de görevleri başında ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, gece vardiyasında çalışan işçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, işçilerle bir süre sohbet etti. Son olarak zabıta müdürlüğünde görevli personeli denetim ekipler amirliğinde ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, tüm zabıta personelinin kurban bayramı öncesi her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçenin her bölgesinde denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür etti. Gıda satışı yapılan yerlerden pazar yerlerine kadar tüm sıhhı müesseselerin zabıtanın kontrolünde olacağını dile getiren Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların bayram süresince tüm istek ve şikayetlerini 444 99 19 numaralı telefona iletebileceklerini söyledi.

"Bayramlarımız acıya dönüşmesin"

Bayram için şehre giriş çıkış yapan ve il ve ilçe genelinde yaşayan tüm hemşehrilerin kendileri için değerli olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehir içinde veya dışında bayramlaşma için ziyaretlere giden tüm hemşehrilerin araçlarını kullanırken daha dikkatli olmalarını isteyerek, "Bayramlarımız acıya dönüşmesin. Eş ve dostlarımızla birlik ve beraberlik içinde olmak için, huzurlu bir bayram geçirmek için yolculuklarımızda yarınlarımızı düşünerek sevinçlerimize hüzün katmayalım. Bizler istirahat ederken, gece gözlerini kırpmadan görevleri başında sabaha kadar mesai yapan kamu personellerimizi ziyaret ettik. Özellikle Emniyet mensuplarımızın yol güvenliği için fedakarlıklarını yerinde gördük. Onların tavsiyelerine ve trafik kurallarına mutlaka uyalım. En büyük temennimiz tüm hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleridir. Yine bu amaçla ilçemizin temizliği konusunda özverili bir şekilde çalışan temizlik ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Kurban bayramında temizliğin önemi bir kat daha artmaktadır. Hemşehrilerimiz kurban ibadetlerini yerine getirirken daha fazla atık çıkmakta dolayısıyla bu bölgelerdeki yerlerin hijyeni bir sonraki güne bırakılmadan hemen yapılması gerekmektedir. Bayram süresince hazır kıta bekleyen acil müdahale ekiplerimize ve yoğun mesai döneminde olan Zabıta ekiplerimize de emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı için gerekli önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum, Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Bayramların kaynaşmaya, sevgi ve saygıya zemin hazırladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Özellikle dini bir ibadet olarak yerine getirdiğimiz kurban, bizi Allah'a daha yakın kılmaktadır. Kurban paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Dargınlıkların unutulduğu, kardeşlerin kucaklaştığı en güzel manevi günlerdir. Bu müstesna günlerde akrabalarımızı ziyaret edelim, yaşlılarımızı, düşkünlerimizi muhakkak görüp gözetelim. Bayram sevincini birlik ve beraberlik içinde hep beraber yaşayalım" diye konuştu. - KONYA