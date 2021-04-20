Başkan Pekyatırmacı'dan hafız adaylarına ziyaret
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Başkan Pekyatırmacı'dan hafız adaylarına ziyaret

Başkan Pekyatırmacı'dan hafız adaylarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Esader Valide Sultan Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Esader Valide Sultan Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

Pandemi döneminde de olsa fırsat buldukça öğrencilerle maske, mesafe hijyen kurallarına riayet ederek bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu kez de Esader Valide Sultan Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı'ya Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcılarının yanı sıra yurt yetkilileri eşlik etti.

"Hafız olmak çok önemli bir değer"

Öğrencilerle sohbeti esnasında hafızlık eğitiminin önemine değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gençler sizler şanslısınız çünkü burada en başta Kuran-ı Kerim okuyor ve hafızlık yapıyorsunuz. İnşallah hepiniz güzel bir şekilde hafızlıklarınızı tamamlayacaksınız ondan sonra İmam Hatip Ortaokulunu bitirerek hem akademik anlamda kendinizi geliştirecek hem de hafız olacaksınız. Hafız olmanın değerini ve kıymetini bilmek önemli bir sorumluluk. Hafızlık herkese nasip olmaz hayat boyu hafızlığı da muhafaza etmek lazım. Burada zaten hocalarımız en iyi şekilde gereken ihtimamı gösteriyorlar. Derslerinizi hafızlık süreçlerinizi yapıp akademik süreçleriniz de en iyi şekilde tamamlarsınız inşallah. Allah hepinize kolaylıklar versin, zihin açıklığı versin" şeklinde konuştu.

Yurt yerleşkesini gezen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yetkililerden yurt ve eğitimlerle ilgili bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Esader Valide Sultan Yatılı Erkek Kur'an Kursu Fahri başkanı Abdurrahman Durmuş Sert günün anısına Başkan Pekyatırmacı'ya bir tablo hediye etti. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı'dan hafız adaylarına ziyaret
Başkan Pekyatırmacı'dan hafız adaylarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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