Başkan Pekyatırmacı: "Cuma Buluşmaları hemşehrilerimizle gönül bağımızı kuvvetlendiriyor"

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin ilçe sakinleriyle istişare kültürü çerçevesinde bir araya geldiği Cuma Buluşmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Selçukoğlu Camisi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Cuma namazı sonrasında mahalleliler tarafından gelen talep ve önerileri dinledi. Nişantaş Mahallesi Selçukoğlu Camisi'nde gerçekleşen Cuma programında Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Nişantaş Mahalle Muhtarı Sefa Yaman, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Selçuklu Belediyesinin hemşehrileri ile önemli bir istişare vesilesi haline gelen 'Cuma Buluşması' geleneğinin vatandaş ve kamu arasındaki iletişimi kuvvetlendirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Nişantaş Mahallemizde hemşehrilerimizle birlikte Cuma bereketine ortak olduk. AK Parti Belediyeciliğinin en önemli farklarından bir tanesi olan ortak akılla birlikte ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. İlçemizde eğitimden, kültüre, fiziki altyapıdan, sağlığa sosyal ve kültürel etkinliklerden daha birçok alanda hizmet üretiyoruz. Mahallelerimiz eğitim merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle daha müreffeh hale geldi. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Tüm bu çalışmalarımızda gücümüzü bize gönülden destek sunan hemşehrilerimizden alıyoruz. Göreve geldiğimiz andaki heyecanla yeni hizmetlerimizin planlamalarını da yapıyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin cumasını tebrik ediyor, hayırlı ve bereketli bir gün diliyorum" dedi. - KONYA