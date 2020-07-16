Başkan Pekyatırmacı çini ve seramik eğitimi alan baba ve çocuklarıyla buluştu Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Babama Mektup Yazıyorum yarışmasında ödül olarak Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) Sanat ve Tasarım Atölyesinde çini ve seramik eğitimi kazanan çocuklar ve babalarıyla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Babama Mektup Yazıyorum yarışmasında ödül olarak Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) Sanat ve Tasarım Atölyesinde çini ve seramik eğitimi kazanan çocuklar ve babalarıyla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesinin, SEDEP kapsamında Babalar Gününe özel olarak düzenlediği "Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasının ödüllerinden olan çini ve seramik eğitimi devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sanat Tasarım Atölyesini ziyaret ederek eğitim almaya hak kazanan çocuklar ve babalarıyla bir araya geldi. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Hakan Özer'in de katıldığı programda Başkan Ahmet Pekyatırmacı çocuklarla ve babalarıyla bir süre sohbet etti. Eğitim alan çocuklar ve babaları da böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. Çini ve Seramik eğitimcilerinden de eğitim hakkında bilgi alan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, oğlu Eren Pekyatırmacı ile kısa bir eğitim alarak seramik tezgahının başına geçti.

"Öğrencilerimiz buradan aldıkları eğitimi hayatları boyunca kullanacak"

Etkinlik hakkında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak kültürel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Babalar gününde yaptığımız 'Babama Mektup' yarışması kapsamında da dereceye giren öğrencilerimizi de böyle bir etkinlikle ödüllendirmeyi uygun bulduk. İnşallah buradan aldıkları eğitimleri hayatları boyunca kullanarak önemli işler yapacaklar. Ben hem yarışmaya katılan öğrencilerimizi hem de burada eğitim almaya hak kazanan öğrencilerimize teşekkür ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA