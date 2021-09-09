Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağı inşaatını inceledi
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Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağı inşaatını inceledi

Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağı inşaatını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan mahalle konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan mahalle konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu amaçla kısa süre önce inşaatına başlanılan ve yapımı sürmekte olan Bosna Hersek Mahalle Konağı'nın büyük bir kısmı tamamlandı. Tesisin kısa süre içerisinde vatandaşa hizmete açılması planlanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı devam eden mahalle konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağının her yaştan vatandaşın ihtiyacına cevap verecek bir nitelikte tesis olacağını ve bölgeye değer katacağını ifade etti. Bosna Hersek mahallesinde önemli bir yaşam alanı olacak tesis 4 bin 706 m inşaat alanına sahip olacak. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında etüt salonu, emekli lokali, bay ve bayan mescit, birinci ve ikinci katında fitness ve aerobik salonu, giyinme odaları, duş yerleri ve mescit yer alacak. Tesis 9 milyon 250 bin TL'ye mal olacak.

"Tesislerimizle vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz"

İlçe genelinde sosyal alanları arttırarak, vatandaşların sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla sosyal tesislerin sayısını artırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklumuz için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu amaçla ilçemizde yaptığımız tesislerimiz ile vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bosna Hersek Mahallesinde yapımı devam eden tesisimiz tamamlandığında mahalleye değer katacak. İlçemizin çehresinin değişmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağı inşaatını inceledi
Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağı inşaatını inceledi
Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağı inşaatını inceledi
Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Konağı inşaatını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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