Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personeli ziyaret etti
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Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personeli ziyaret etti

Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personeli ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramında da 24 saat görev başında olan Selçuklu Belediyesi ekiplerini mesailerinin başlangıcında görev yerlerine uğurladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramında da 24 saat görev başında olan Selçuklu Belediyesi ekiplerini mesailerinin başlangıcında görev yerlerine uğurladı. Başkan Pekyatırmacı il ve ilçenin huzur ve güvenliği için çalışan emniyet ekiplerini de ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tüm ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için 24 saat görevleri başında olan ve Kurban Bayramı dolayısıyla ekstra önlem alan Selçuklu Belediyesi ekipleri ile şehrin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet ekiplerini görevleri başında ziyaret etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde gece vardiyası için göreve çıkmak üzere hazırlanan ekipleri belediye tesislerinde ziyaret eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, bayram süresince ilçenin temizliği için 24 saat boyunca 3 vardiya şeklinde çalışacak olan toplam 360 personele ve acil müdahale ekiplerine kolaylıklar diledi. Tesislerde göreve çıkacak işçilerle tek tek görüşen Başkan Pekyatırmacı, işçilere en ufak bir kazanın dahi yaşanmaması konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ederek görevlerinde başarılar dileyip göreve çıkan araçların şoförler ve personellerini tesisler çıkışında selamladı.

Ahmet Pekyatırmacı, Aksaray ve İstanbul Yolu üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet mensuplarını ziyaret ederek, çeşitli ikramlarda bulundu ve bir süre sohbet etti. Bayram öncesi yoğun trafikten dolayı hiçbir kazanın yaşanmamasını, bu amaçla sürücülerin ve yolcuların güvenliği için görev yapan trafik memurlarının tavsiyelerine azami derecede dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Pekyatırmacı, trafik uygulamasında durdurulan sürücü ve yolculara da çeşitli ikramlarda bulundu ve hayırlı yolculuklar diledi. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personeli ziyaret etti
Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personeli ziyaret etti
Başkan Pekyatırmacı bayram mesaisindeki personeli ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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