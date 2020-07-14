Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve beraberliğimizin günüdür"
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Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve beraberliğimizin günüdür"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 15 Temmuz'un yıllar boyu sürecek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Başkan Pekyatırmacı:
14.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:46

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 15 Temmuz'un yıllar boyu sürecek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında hain darbe girişimine birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyan asil Türk milletinin tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanının üzerinden 4 yıl geçtiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Milletin evlatlarına bu hainliği reva görenleri bu aziz millet asla affetmeyecek ve nesilden nesile aktarılacak bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır" dedi.

"15 Temmuz destansı bir kahramanlık duruşudur"

Türk Tarihinde milli birlik ve beraberlik ruhunun her zaman canlı olduğunu ve 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhunun adeta yeniden canlandığı belirten Başkan Pekyatırmacı, "Şanlı tarihinde vatan, demokrasi ve bağımsızlığı için eşi benzeri görülmemiş destanları yazan milletimiz 15 Temmuz gecesi de bu destanlara yenisini eklemiştir. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla birlikte meydanlara inmiş ve o karanlık gecede her yaştan vatan evladı tıpkı ecdadımız gibi gerek tanklara gerekse kendilerine çevrilen namlulara karşı destansı bir direniş göstermiştir. Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkarak, bu kahramanlık destanını genç nesillere daha iyi anlatarak daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Şahadetlerinin 4. yılında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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