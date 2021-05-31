Başkan Pekmezci'ye şükran ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Pekmezci'ye şükran ziyareti

Başkan Pekmezci'ye şükran ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye eğitime verdiği katkılardan dolayı Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından şükran ziyareti gerçekleştirildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye eğitime verdiği katkılardan dolayı Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından şükran ziyareti gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Orhan Karakurt, öğretmenler Kerim Çikot ile Sefa Yılmaz ve okul öğrencilerinden Aziz Sokar, Belediye Başkanı Pekmezci'ye makamında ziyarette bulunarak eğitim ve öğretime verdiği katkılardan dolayı şükranlarını bildirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sayın Hükmü Pekmezci, eğitim ve öğretime her zaman destek sunmaya hazır olduklarını ifade ederek ziyaret anısına okul öğrencisi Aziz Sokar'a kitap hediye etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek
Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Prens Harry Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Pekmezci'ye şükran ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 12:30:26. #1.11#

title