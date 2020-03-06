Başkan Pekmezci'nin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

06.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:14

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında, aile ve toplum arasında bir köprü görevi gören kadının sosyal sistemin ilerleyişine katkısının büyük olduğunu belirtti.

Bu nedenle kadının, sadece çocuğun topluma hazırlanmasında değil, ailede sağlıklı bir iletişim ortamının kurulmasında da etkili olduğuna dikkati çeken Pekmezci, şöyle devam etti:

"Şanlı tarihimizde kadın erkeğin gerisinde değil yanında yer almış ve dünya tarihinde Türk devletleri kök salarken kadının da önemli yeri vardır. İstiklal mücadelemizde de çok önemli görevleri üstlenen kadınlarımız canları pahasına vatanı korkusuzca savunmuşlardır. En başta annelik gibi kutsal bir görevi yerine getiren kadınlarımıza daima saygı duymalıyız. Yüce dinimiz ve medeniyetimizde her zaman kadına özel önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir."

Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak 8 Mart'ta organize etmeyi planladıkları Kadınlar Günü özel programını, Suriye'den gelen ve herkesi derin üzüntüye boğan şehit haberlerinden dolayı iptal ettiklerini kaydederek, hayata emekleri ve değerleriyle anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA