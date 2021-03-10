Başkan Pekmezci: "Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır"
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Başkan Pekmezci: "Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır"

10.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:51
Başkan Pekmezci:

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır" dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.

Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak Alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır.

Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlükat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkandır.

Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç gecesinin, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesi dileği ile tüm vatandaşlarımızın ve Türk İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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