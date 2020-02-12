Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını inceledi

12.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:20

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başlayan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatleri itibariyle şehri etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte harekete geçerek ana ve ara yolları açarken kaldırımlarda da temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, aynı zamanda buzlanmaya karşı tuzlama faaliyetlerine de devam ediyor. Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Hükmü Pekmezci, belediye olarak karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.



Ekiplerin yoğun olarak çalıştığını belirten Başkan Pekmezci, "İl merkezindeki ana arterler ile mahalle ve sokaklardaki yolların açık kalması, ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyoruz. Aynı zamanda her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kaldırım temizliği çalışmaları da sürüyor" dedi.



Öte yandan Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahında yer alan Zigana Dağı'nın Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkiinde meydana gelen çığ olayında kapanan yolda kalan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yolun açılmasıyla Başkan Pekmezci Bayburt'a dönüş yaparak karla mücadele çalışmaları yerinde inceledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA