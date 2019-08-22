Başkan Pekmezci, Karasakal Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

22.08.2019 11:56

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin problemleri yerinde tespit etmek amacıyla başlatmış olduğu mahalle incelemelerinin bu seferki adresi Karasakal Mahallesi oldu.



Beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen ile birlikte Karasakal Mahallesi'ne çıkarma yapan Belediye Başkanı Pekmezci, Mahalle Muhtarı Zafer Burak ile Karasakal Mahallesi Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Metin Antika'dan mahallenin sorunlarını dinledi.



Karasakal Mahallesi'nin her bir sokağını yaya olarak beraberindeki heyetle birlikte gezen Başkan Hükmü Pekmezci, Muhtar ve Dernek Başkanı tarafından iletilen talepleri ve tespit ettiği sorunları birim müdürlerine not aldırdı. Problemlerin en kısa zamanda çözüleceğini bildiren Başkan Pekmezci, incelemeleri sırasında karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. 21 Şubat İlkokulu Müdürü Hanefi Koçyiğit'in de eşlik ettiği incelemelerde Başkan Pekmezci müdür Koçyiğit'le istişarelerde bulundu.



Belediye Başkanı Pekmezci, Karasakal Mahallesi gezisinde ayrıca Racai Purut'a ait tandır imalathanesini de ziyaret etti. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşattığı için tandır ustası Purut'u tebrik eden Başkan Pekmezci, bir süre ürünleri inceledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA