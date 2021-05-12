Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı

Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Bayburt Devlet Hastanesi'nde hizmet veren hemşirelere gül takdim etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Bayburt Devlet Hastanesi'nde hizmet veren hemşirelere gül takdim etti.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne giden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.

Sağlık çalışanlarına tek tek gül takdim eden Başkan Pekmezci, yaptığı açıklamada hemşirelerin büyük bir fedakarlık içinde çalıştığını, hastalara büyük bir dikkat, sevgi, hoşgörü ve şefkatle hizmet verdiğini belirterek, "Hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşeriler Günü'nü kutlamak ve moral vermek amacıyla devlet hastanesini ziyaret ederek hemşerilerimize çiçek takdiminde bulunduk. Covid-19 salgını sürecinde de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan hemşirelerimizin hemşireler gününü kutlar başarılı, sağlıklı ve mutlu günler dilerim." dedi. - BAYBURT

Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı
Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' demiş
Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" demiş
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 53'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 53'e yükseldi
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Burak Sergen Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:22:29. #1.16#

title