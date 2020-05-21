Başkan Pekmezci, güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Pekmezci, güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehrin giriş ve çıkış güzergahında oluşturulan güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Başkan Pekmezci, güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti
21.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:04

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehrin giriş ve çıkış güzergahında oluşturulan güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya'yı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı Bayburt'ta vatandaşlar jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarla vatandaşlara şehir merkezi ve köylerde virüsten korunma yöntemleri, uyulması gereken kurallar ile muhtemel vakalarda takip edilmesi gereken adımlar sürekli anlatılıyor.

Gün içerisinde belirli aralıklarla belediye hoparlörleri ve minarelerden yapılan anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuluyor.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimler ile araç sürücülerine ikametlerini terk etmemeleri ve seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor. Kontrol noktalarında ayrıca yapılan çağrıları dikkate almaları konusunda uyarılan sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Tedbirlere ek olarak şehir merkezi ve köylerde emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri devriyeler halinde korona virüs tehlikesine karşı araçlardan vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de Çaykara yolunda uygulama yapan polis ve sağlıkçıları ziyaret etti. Başkan Pekmezci, güvenlik güçleri ve sağlık görevlilerine kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Merve Boluğur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Başkan Pekmezci, güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:04:41. #1.14#
title