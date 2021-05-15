Başkan Pekmezci'den Ramazan Bayramı ziyaretleri
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Başkan Pekmezci'den Ramazan Bayramı ziyaretleri

Başkan Pekmezci'den Ramazan Bayramı ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bayramı görevi başında geçirenleri ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bayramı görevi başında geçirenleri ziyaret etti.

Bayramda görev başında olan emniyet, sağlık ve belediye personelini ziyaret eden Başkan Pekmezci bayramlarını kutlayarak tatlı ve şeker ikramında bulundu.

Ziyaretleri kapsamında polis ve jandarma kontrol noktaları, itfaiye müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) giden Başkan Pekmezci, buralarda görevli personelin bayramlarını kutlayarak sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, bayram gününde görevi başındaki tüm personeli ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını ifade ederek, "Büyükleri ziyaret edemediğimiz ve küçüklerle kucaklaşamadığımız için buruk bir bayram geçiriyoruz. Kovid-19 salgını dolayısıyla bu Ramazan Bayramı maalesef evlerimizdeyiz. İnşallah salgın tehlikesi geçince hep beraber, kalabalık aile ortamlarında geçireceğimiz güzel bayramlar bizleri bekliyor. Ama şimdi tedbir ve kurallara uyma zamanı. Lütfen evimizde kalmaya özen gösterelim" diye konuştu. - BAYBURT

Başkan Pekmezci'den Ramazan Bayramı ziyaretleri
Başkan Pekmezci'den Ramazan Bayramı ziyaretleri
Başkan Pekmezci'den Ramazan Bayramı ziyaretleri
Başkan Pekmezci'den Ramazan Bayramı ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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