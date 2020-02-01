Başkan Pekmezci'den kar mesaisi

01.02.2020 07:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 07:55

Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Karla Mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.



Bayburt'ta dün sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan Karla Mücadele Ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hükmü Pekmezci, görevli personellerle bir süre sohbet etti.



Şehir merkezindeki incelemelerinin ardından yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı geçidinin ulaşıma elverişsiz olmasından dolayı Bayburt - Erzurum karayolunun 7. kilometresinde bulunan Bayburt Sanayi Sitesinde bekleyen kamyon ve tır şoförlerini ziyaret eden Pekmezci, "Dün elimize ulaşan Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün raporu doğrultusunda birimlerimizi bilgilendirerek karla mücadele ekiplerimizi araç ve gereçleriyle hazır hale getirdik. Şehrimizde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için hazır bir şekilde beklemeye başladık. Kar yağışının etkisi göstermeye başlamasının ardından sahaya çıkan ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerimizle beraber bir bütün şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehir merkezimizde ana arterler, mahalle ve sokak bağlantılarıyla her hangi bir kapalı yol ağımız bulunmamaktadır. Kar yağışının yerini dondurucu havaya bırakmasının ardından ise buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek adına ekiplerimiz tuzlama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecekler" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA