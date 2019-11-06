Başkan Pekmezci'den "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyasına destek

06.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:07

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ'ı makamında ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Bugün Fidan Yarın Nefes" seferberliği ile değerlendirmelerde bulundu.



Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı fidan sahiplenme kampanyasına Bayburt'tan yoğun bir ilginin olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak kampanyaya canı gönülden destek sağlayacaklarını belirtti.



Türkiye genelinde 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı kampanyada, Bayburt Belediyesi'nin üzerine düşen görevi yerine getireceğini ifade eden Başkan Pekmezci, Bayburt'ta da hedeflenen 70 bin fidanın kısa sürede sahiplenilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Pekmezci, Bayburt'un değişik bölgelerinde binlerce fidanı toprakla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.



Orman İşletme Müdürü Yalçındağ ise ziyareti ve kampanyaya verdiği destekten ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" seferberliği kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koştuklarını belirten Orman İşletme Müdürü Yalçındağ, 11 Kasım'a kadar sahiplenen ve sonrasında bağışlanacak olan fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA