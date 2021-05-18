Başkan Pekmezci, değerlendirme toplantısı düzenledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi.

Yeni iş sezonunun başlamasıyla birlikte devam eden çalışmalar ve yapımına başlanacak projeler Başkan Pekmezci başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Pekmezci toplantıda birim amirlerinden yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alarak yeni iş sezonunun yoğun bir şekilde gerçekleşmesi yönünde talimat verdi.

Belediyelerin bir aile gibi olduğuna dikkat çeken Başkan Pekmezci, hizmet anlayışının da bu minvalde olması ve bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Pekmezci, "Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz, tüm birimler, başkan yardımcılarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız. " dedi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, tüm birim amirleri ve yetkili personel katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı