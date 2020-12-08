Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
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Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

08.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:07
Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerimizden brifing aldı. Başkan Hükmü Pekmezci, birim müdürlerimizi tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat verdi. - BAYBURT

Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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