Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir araya geldi

10.09.2019 16:06

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya geldi.

Bayburt Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, tamamlanmış hizmetler, devam eden çalışmalar ve birim faaliyetleri hakkında bilgi alan Pekmezci, belediyelerin aile gibi olduğunu ve hizmet anlayışının da bu temelde olması gerektiğini belirtti.

Pekmezci, Bayburt'ta yaşayan vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek için üzerilerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, "Tüm birimler, iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız." dedi.

Bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon içinde olması gerektiğine işaret eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Halkımız ve esnafımızdan gelen öneri ve talepleri dikkate alacağız. Sorunların çözümü için sorumluluk ve yetkilerimiz dahilinde elimizden geleni en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bizler bir aileyiz, üzerimize düşeni hep birlikte yapacağız. Bizim tek isteğimiz çarşıda, pazarda, sokakta halkımızla, esnaflarımızla karşılaştığımızda onların güler yüzünü görebilmektir."

Pekmezci, sorunları yerinde görmek amacıyla Bayburt merkezdeki bütün mahallelerde başlattıkları ziyaretleri hatırlatarak, inceleme yapılan mahallerde tespit edilen sorunların giderilmesi, muhtarlarca iletilen taleplerin ve kendisi tarafından verilen talimatların yerine getirilmesi ile ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Birim müdürleri aynı zamanda kendi sorumlu oldukları hizmetlerle ilgili talep ve fikirlerini de Pekmezci ile paylaştı.

Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli'nin de hazır bulunduğu toplantıda, birimler arası koordinasyonun sağlıklı yürümesi için yeni kararlarda alındı.

Kaynak: AA