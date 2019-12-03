Başkan Pekmezci birim amirleriyle istişarede bulundu

03.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:06

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye birim amirleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.



Başkan Hükmü Pekmezci, belediye birim amirleri ile istişarelerde bulunmak üzere haftalık olarak yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Pekmezci çalışmaların koordinasyon sağlanarak yapılması doğrultusunda birim amirlerine talimatlar verdi. Kış tedbirlerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu toplantıda Başkan Pekmezci, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışına karşı ekiplerimizin hazırlıklı olmasını istedi.



Belediye birim amirleri ile yapılan istişare toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli'de hazır bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA