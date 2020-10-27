Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

27.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:47
Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerimizden brifing aldı. Başkan Pekmezci, birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat verdi.

Belediyelerin bir aile gibi olduğuna dikkat çeken Başkan Pekmezci, hizmet anlayışının da bu minvalde olması ve bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Pekmezci, "Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz, tüm birimler, başkan yardımcılarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız" dedi.

Kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla çalışmaların hızlandırılmasını, devam eden projelerin tamamlanmasını ve yeni projeler için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini söyleyen Başkan Pekmezci, Covid 19 pandemi sürecinin devam ettiğini, tedbirlerin elden bırakılmamasını ve her birimin üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin fikir ve önerilerini de not alarak istişare eden Başkan Pekmezci, kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla gerekli hazırlıkların yapılmasını ve tedbirlerin şimdiden alınmasını da istedi. - BAYBURT

Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Hatay Fransa Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 08:48:33. #1.14#
title