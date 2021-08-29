Başkan Pekmezci: "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin...
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Başkan Pekmezci: "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin...

Başkan Pekmezci: '30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur" dedi.

Başkan Pekmezci, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan ve her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu Kurtuluş Savaşımız şanlı tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir.

Tarihi boyunca her türlü işgale karşı koyup bağımsızlıktan vazgeçmediğini Dünya'ya gösteren Türk milleti 30 Ağustos 1922 tarihinde vatanındaki düşmanları bir daha geri gelmemek üzere ülke topraklarından çıkartmıştır.

Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk Milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin dosta düşmana ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın biz Bayburtlular için diğer bir önemli yanı da şehrimizin bağrından çıkan milli mücadele kahramanlarından Şehit Yüzbaşı Agah Bey'in bu muharebede yer almış olmasıdır. Aziz vatanımız ve milletimizin güvenliği için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine kararlılıkla sahip çıkacağız.

Bu vesile ile cennet vatanımızı bizlere yurt eden, bu uğurda büyük bir mücadele sergileyip 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Pekmezci: "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin... - Haberler
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