Başkan Pekdaş, CHP Liderine 'Bir Dönem Daha Hazırım' Dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün annesinin cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya giden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, burada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa görüştü. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Pekdaş'ın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri için göreve hazır olduğunu, yeni dönem için hazırladığı projeleri anlattığı öğrenildi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aday adaylığını açıklamasının ardından birebir görüşme yaptı. Belediye başkanı seçildiği 2014 yılından bugüne kadar Konak'ta hayata geçirdiği projeleri ve süreçlerini detaylı bir şekilde Kılıçdaroğlu'na aktaran Pekdaş'ın, "Bir dönem daha Konak'a hizmet etmek için sizden görev bekliyorum" diyerek adaylık talebini ilettiği belirtildi. Görüşmede ayrıca Pekdaş'ın ilçe hakkında Kılıçdaroğlu'na detaylı rapor sunduğu öğrenilirken, Konak'ın İzmir'in merkez ilçesi olmasına karşılık geçmişten gelen pek çok sorunu içinde barındıran bir ilçe olduğunu, bu sorunların çözmesi için önceliği kurumsal yapıyı güçlendirmeye verdiklerini anlattığı dile getirildi. Göreve geldiğinde ilçenin haritalarının elektronik ortama dahi atılmadığını, belediyeye ait yerlerin bilgisinin sağlıklı olmadığını anlatan Pekdaş'ın, satın alınan bilgisayar programları ile tüm verilerin tek tek kayıtlara işlenerek bu eksikliği giderdiklerinin bilgisini verdiği de öğrenildi.

Görüşmede kendisini 'kamucu' bir belediye başkanı olarak tanımlayan Başkan Pekdaş'ın, Konak Belediyesi'nin ödenmemiş hiçbir borcunun bulunmadığı, bunun yanında yeni yatırımlar ve arazi satın almalar yaptıklarını da dile getirdiği belirtildi. Aday gösterilmesi halinde yeni dönemde yapacağı hizmetlerin kısa bir bilgisini verdiği dile getirilirken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da özellikle kadın ve çocuklar için yapılan hizmetlerden ötürü duyduğu memnuniyeti aktardığı öğrenildi. - İZMİR