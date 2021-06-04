Başkan Pehlivan, Düzce'nin ürünlerini tanıtıyor
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Başkan Pehlivan, Düzce'nin ürünlerini tanıtıyor

Başkan Pehlivan, Düzce'nin ürünlerini tanıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Düzce Üniversitesi'nde üretimleri yapılan ürünlerin tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Düzce Üniversitesi'nde üretimleri yapılan ürünlerin tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri Malatya'ya giderek, ürünlerin tanıtım çalışmalarına başladı.

MÜSİAD Düzce Şubesi, Düzce Üniversitesi tarafından üretilen ürünlerin tanıtımını üstlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli il ziyaretleri yapan MÜSİAD yönetimi, son olarak Malatya'yı ziyaret etti. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Aydın, Malatya'ya giderek MÜSİAD Malatya şube başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Düzce Üniversitesi'nde üretimi yapılan ürünlerin tanıtımını yaptı. Başkan Pehlivan, "Ürünlerimizin tanıtımını yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulu üyemiz Selahattin Aydın ile birlikte Malatya'ya geldik. Burada MÜSİAD Başkanımız Muharrem Poyraz ile bir araya gelerek ürünlerle ilgili bilgiler verdik. Ürünlerimizden birer paket hediye ettik. Malatya'dan sonra bazı şehirlere de giderek ürünlerle ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Pehlivan, Düzce'nin ürünlerini tanıtıyor
Başkan Pehlivan, Düzce'nin ürünlerini tanıtıyor
Başkan Pehlivan, Düzce'nin ürünlerini tanıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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