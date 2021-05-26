Başkan Pehlivan'dan sanayicilere destek
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Başkan Pehlivan'dan sanayicilere destek

Başkan Pehlivan'dan sanayicilere destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Ulukent Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarının talep ve önerilerini dinleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Sanayicilerimizin sorunlarını çözmekle mükellefiz. Yaşanan sıkıntılara yönelik çözüm odaklı hareket edeceğiz" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ulukent Sanayicileri Derneği (USAD) yöneticileriyle bir araya geldi.Ulukent Sanayi Sitesi'ndeki Taykon Çelik'te düzenlenen kahvaltılı toplantıya Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Ulukent Sanayicileri Derneği (USAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu, yönetim kurulu üyeleri Kemal Buluğ, Mehmet Korkmaz ve Erdem Güleryüz katıldı.

Ulukent Sanayi Bölgesi'ndeki yaşanan sorun ve projelerine ilişkin talep ve önerilerini aktaran Dernek Başkanı Telcioğlu, bu konuda Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'dan destek istedi.

Ulukent Sanayi Bölgesi'nin 800 dönüm alana kurulu olduğunu hatırlatan Telcioğlu, "İzmir-Çanakkale karayolu ile Kuzey Ege Otobanı arasında kalan, Aliağa, Çandarlı ve Alsancak limanlarının yakınlığı ile yatırımcıların dikkatini çeken Ulukent Sanayi Bölgesi, yüzde 90 doluluğa ulaşmıştır. Gerekli destekler sağlandığı takdirde, bugün 6 bini bulan istihdam oranımızı 25 binlere çıkarabiliriz. Amacımız, başta dünyada marka olmuş Türk firmaları olmak üzere tüm yatırımcıları bölgemize çekebilmek" dedi.

"ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ"

Misafirperverliklerinden dolayı USAD üyelerine ve Başkan Süsoy'a teşekkür eden Başkan Pehlivan, Türkiye ekonomisinin can damarı olan sanayicilerin yaşadıkları sıkıntılara yönelik olarak çözüm odaklı hareket edeceklerini söyledi.

"Hakkaniyetle çalışan iş insanları benim gözümde çok kıymetlidir" diyen Başkan Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak buradaki sanayicilerimizin, esnafımızın sorunlarını çözmekle mükellefiz. Sorun, talep ve projelerinizi ekibimizle değerlendirmesini yaparak ihtiyaç sırasına göre çalışmalarımızı başlatıyoruz. Daha güzel bir Menemen için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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