Başkan Pehlivan'dan Esnafa Moral Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Pehlivan'dan Esnafa Moral Ziyareti

Başkan Pehlivan'dan Esnafa Moral Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

1 Haziran itibariyle yeniden müşterileriyle buluşan esnafa 'hayırlı ve bol kazançlar' temennisinde bulunan Başkan Pehlivan, "Sizlerle buluşmayı özlemişiz. Bu zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz.

1 Haziran itibariyle yeniden müşterileriyle buluşan esnafa 'hayırlı ve bol kazançlar' temennisinde bulunan Başkan Pehlivan, "Sizlerle buluşmayı özlemişiz. Bu zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Tüm esnafımıza sağlık ve bereket diliyorum" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmama ihtimali nedeniyle lokanta ve kafeler geçtiğimiz aylarda kapatılmıştı. Kademeli normalleşme adımları kapsamında, 1 Haziran itibariyle kafe ve restoranlar yeniden müşterileri ile buluştu.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, virüs tedbirlerini dikkate alarak dükkanlarında yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

'YANINIZDAYIZ' MESAJI

Güne esnaf lokantasında çorba içerek başlayan Başkan Pehlivan, "Pandemi sürecinde en çok etkilenen kesimin en başlarında esnafımız gelir… Tüm bu süreçte esnafımızı yalnız bırakmadık onlarla beraberdik, bugün de onları ziyaret ettik, hayırlı işler diledik, istek ve taleplerini dinledik. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu açıdan bizim için çok değerli ve önemliler. Süreç ilerledikçe kayıplarımızı telafi edeceğiz. Zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönem nispeten daha kolay olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum" dedi.

Başkan Pehlivan ayrıca esnafa maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini aktardı.

Gerçekleştirilen ziyaret ile moral bulan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Pehlivan'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Pehlivan'dan Esnafa Moral Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:29:51. #1.16#

title