Başkan Pehlivan'dan Esnafa Moral Ziyareti

1 Haziran itibariyle yeniden müşterileriyle buluşan esnafa 'hayırlı ve bol kazançlar' temennisinde bulunan Başkan Pehlivan, "Sizlerle buluşmayı özlemişiz. Bu zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz.

1 Haziran itibariyle yeniden müşterileriyle buluşan esnafa 'hayırlı ve bol kazançlar' temennisinde bulunan Başkan Pehlivan, "Sizlerle buluşmayı özlemişiz. Bu zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Tüm esnafımıza sağlık ve bereket diliyorum" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmama ihtimali nedeniyle lokanta ve kafeler geçtiğimiz aylarda kapatılmıştı. Kademeli normalleşme adımları kapsamında, 1 Haziran itibariyle kafe ve restoranlar yeniden müşterileri ile buluştu.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, virüs tedbirlerini dikkate alarak dükkanlarında yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

'YANINIZDAYIZ' MESAJI

Güne esnaf lokantasında çorba içerek başlayan Başkan Pehlivan, "Pandemi sürecinde en çok etkilenen kesimin en başlarında esnafımız gelir… Tüm bu süreçte esnafımızı yalnız bırakmadık onlarla beraberdik, bugün de onları ziyaret ettik, hayırlı işler diledik, istek ve taleplerini dinledik. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu açıdan bizim için çok değerli ve önemliler. Süreç ilerledikçe kayıplarımızı telafi edeceğiz. Zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönem nispeten daha kolay olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum" dedi.

Başkan Pehlivan ayrıca esnafa maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini aktardı.

Gerçekleştirilen ziyaret ile moral bulan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Pehlivan'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre