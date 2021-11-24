Başkan Pehlivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Daveti

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım Cuma günü yapacağı Menemen ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü saat 16. 00'da Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingle halka sesleneceğini belirten Pehlivan, "Bu ziyaret, bizler için onur ve gurur kaynağıdır. Dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güzel İzmir'imize her gelişinde yaptığı yatırımlarla artı değer yaratırken verdiği müjdelerle de gelecek için umutlarımızı büyüttü. 26 Kasım Cuma günü saat 16. 00'daki Menemen programı ile de biz Menemenlileri onurlandıracak" dedi.

PEHLİVAN: HAZIRIZ, HEYECANLIYIZ

Başkan Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben öncelikle hangi siyasi görüşte olursak olalım Menemen'deki tüm vatandaşlarımızı, coşkulu bir şekilde birlik ve beraberliğimizin teminatı olan Cumhurbaşkanımızı karşılamaya davet ediyorum. Başta Menemenliler olmak üzere tüm İzmirli hemşehrilerimi 26 Kasım Cuma günü saat 16. 30'da Menemen Cumhuriyet Meydanı'na bekliyorum.

İnşallah cuma günü hep beraber Cumhurbaşkanımıza iyi bir ev sahipliği yaparak, kendisini en iyi şekilde ağırlamak için gayret göstereceğiz. Büyük bir heyecan ve istekle bu tarihi ziyarete hazırlanıyoruz. Çünkü bu ziyaretin, Menemenimizin ve İzmir'in kazancı olacağına inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada saygıdeğer Cumhurbaşkanımız kentimize sahip çıkmaya devam edecektir. Bundan hiç kuşkumuz yok. "

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