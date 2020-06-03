Başkan Palancıoğlu, yol çalışmalarını inceledi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik yol çalışmasında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, yolda bisiklet ve yaya yolu ile ağaçlandırma çalışması da yapılacağını belirtti.

Belediye olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada büyük bir yol çalışması başlatmıştık. Altyapı kurumlarıyla güzel bir çalışma başlattık ve sona yaklaştık. Bu alanda bulunan okula İldem ve Yeşilyurt'tan gelen öğrencilerimizin sadece servisle değil bisikletle gelmesi için de bisiklet yolu yapıyoruz. Çınar ve ıhlamur ağaçlarımızla da yolumuzu süsleyeceğiz. 1 ay içinde 2 kilometrelik yolun altyapısı bitti. En kısa zamanda asfalt çalışmasını yapıp kaldırım ve bisiklet yolunu da bitirdikten sonra burası otoban gibi olacak. Bu alanda park ve ağaçlandırma çalışmalarımız da var."

Palancıoğlu, bölgeye sağlık merkezi de yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA