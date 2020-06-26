Başkan Palancıoğlu YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 27-28 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, ilçe genelinde bulunan 169 okulun dezenfekte işleminin yapıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 27-28 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, ilçe genelinde bulunan 169 okulun dezenfekte işleminin yapıldığını söyledi.

"Sizi, hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Ama bilin ki ruh ve beden sağlığından daha önemli değildir." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan YKS sınavı öncesinde bizde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ilçemizde sınav yapılacak 169 okulu dezenfekte ettik. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Türkiye'yi güçlü ve sağlam bir geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Eğer medeniyet yarışında hep önde olmak istiyorsak gençlerimizin maddi ve manevi olarak eğitimine ve yetişmesine çok önem vermeliyiz. Bu kapsamda 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına girecek bütün öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Allah sınava girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı versin" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sınav süresince gençlerin dikkatinin dağılmaması için vatandaşlardan hassas olmalarını isterken, "Lütfen cumartesi ve pazar günü sınava girecek öğrencilerimiz ve ailelerinden maske ve sosyal mesafe kurallarına özenle uymalarını hatırlatmak isterim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA