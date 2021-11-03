Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne yeni ilkokul yapılacağını duyurdu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne 20 derslikli ilkokul yapılarak eğitim kalitesini artıracaklarını açıkladı.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılından itibaren iki yıl içerisinde 14 okul binasını tamamlayarak eğitiminin hizmetine sunduklarını belirtti.

Eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Sokak'ta yapılacak Melikgazi Belediyesi Keriman Fırıncıoğlu-Erkan İlkokulu toplam 20 derslikli olup 2 teknik atölyesi ile kütüphane odası, öğretmenler odası, yönetim odaları yer alacaktır. Toplam 3 bin metrekare alana sahip okul zemin artı 2 katlıdır. Eğitime olan yatırımlarımızla ilçede eğitimin kalitesini artırdık. İlçe sınırları içerisinde her okulu dezenfekte ettik, bahçe bakımlarını yaptık, spor sahalarını yeniledik ve eğitim yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz."

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