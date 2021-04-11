Başkan Palancıoğlu, yeni seçilen Meclis Komisyon Üyeleri'ne başarılar diledi

Gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanan Melikgazi Belediye Meclisi bu toplantısında, Meclis Başkan Asıl ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkan Katipleri Asıl ve Yedek Üyeleri, Encümen Üyeleri ile 11 ayrı komisyonda görev alacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi.