Başkan Palancıoğlu: "Yaz okulu öğrencilerine 'Sürücü ve Yaya Eğitimi' veriliyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaz kurslarına iştirak eden öğrencilerine 'Sürücü ve Yaya Eğitimi' dersleri verildiğini söyledi.

'Ağaç Yaş İken Eğilir' sözünden yola çıkarak küçük yaşta verilen eğitimin ileriki yaşlarda alışkanlık haline geldiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çocuk Meclisi Yaz Kursları öğrencilerine yönelik bu kursların Sosyal ve Spor tesislerinde verildiğini kaydetti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitmenlerince verilen eğitimin çok faydalı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,"Melikgazi Belediyesi Yaz Okullarına katılanlar eğlenerek, öğreniyorlar. Adı yaz okulu ancak sürekli bir eğitim ile hem yeni arkadaşlar ile tanışıyorlar, hem yeni dostluklar kuruyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Burada Eğitimleri ile de topluma kazanıyorlar. Bu hafta tüm öğrenciler bölüm bölüm Yaya Eğitimi konusunda bilgilendirildi" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, önümüzdeki hafta başka bir konu ile öğrencilerin yine eğlenerek öğreneceklerini, bilgilendirilecekleri ve bilinçlendirilerek topluma kazandırılacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA