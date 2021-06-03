Başkan Palancıoğlu: "Yarışmada Ödül Alan Gazetecileri Kutluyorum"
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Başkan Palancıoğlu: "Yarışmada Ödül Alan Gazetecileri Kutluyorum"

Başkan Palancıoğlu: 'Yarışmada Ödül Alan Gazetecileri Kutluyorum'
Habermetre - Haberler | Toplum

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği 2020 Yılı KGC Ödüllü Medya Yarışmasında ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği 2020 Yılı KGC Ödüllü Medya Yarışmasında ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne mensup üyelerden yarışmaya 7 dalda 50'ye yakın eserin katıldığını belirten Palancıoğlu, "Bazen bir fotoğraf dünyaları anlatır. Bir yazı toplumu bilgilendirdiği gibi bilinçlendirir. Görmek bakmak arasında fark vardır. Bu farkı fark ettirenlere teşekkür ediyorum. Kayserimizde 2020 yılında fark edilerek ödül alanları ve yarışmaya eserleri ile katılan tüm basın mensuplarını kutluyorum" dedi.

Kayseri medya çalışanlarının haber ve yorumları ile Türkiye'nin birçok gündemini belirlediğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu başarıyı kutladığını ve kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm basın mensupları ve yöneticilerini bir kez daha tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre

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