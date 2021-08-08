Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
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Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti

Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi ekipleri araçlarıyla Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılarak destek veriyor.

Melikgazi Belediyesi ekipleri araçlarıyla Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılarak destek veriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu canla başla mücadele eden ve her türlü çalışmaya araçları ile destek olan Melikgazi Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınlarını büyük bir özveriyle mücadele ederek yardımcı olan Melikgazi Belediyesi personeline ve orada çaba gösteren herkese teşekkür ederek, "Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. Tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız İnsanüstü bir mücadele ortaya koyuyor. İyi ki varlar. Ayağınıza taş değmesin. Orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde çok çalıştı ve kısa sürede yaptıkları doğru müdahaleler ile yangınları kontrol altına aldılar. Kendilerine çok şey borçluyuz. Onları kahraman olarak görüyoruz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber edip, 4x4 bir araç, mobil WC-duş ve su arazözü, aktarma tırımız ve personelimiz ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına 3 gündür destek oluyoruz. Belediye olarak elimizden geldiğince de yangınla mücadele çalışmalarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim daha beterinden korusun. Ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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