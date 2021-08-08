Başkan Palancıoğlu üniversite tercihi yapacak öğrencilere seslendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi yapan ve bölüm araştırmaya başlayan öğrenci ve velilerin Kayseri şehrini tercih etmeleri için birçok sebep bulunduğunu söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi yapan ve bölüm araştırmaya başlayan öğrenci ve velilerin Kayseri şehrini tercih etmeleri için birçok sebep bulunduğunu söyledi.

Kayseri şehrinin ipek yolu üzerinde yer almasından dolayı kara, demiryolu ve hava ulaşım ağının merkezinde olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'de 4 üniversite yer almaktadır. Yaklaşık 100 bin öğrenciyi ağırlamakta ve misafir etmektedir. Kayseri şehri bir tarih şehri, sanayi şehri, kültür şehri, sağlık şehri yaz ve kış aylarına yönelik sporun, yemek kültürünün zengin olduğu bir şehirdir. Bu açıdan tercih edilmesinin birçok yönü vardır. Tabiki en önemlisi misafirperver ve gönül insanların yaşadığı şehridir. Yardımsever ve hayırseverdir. 8 AVM ile tarihi Kapalı Çarşı ve ile birçok alışveriş merkezi ile cazibe merkezidir" dedi.

Türkiye'nin huzur şehirleri arasında yer alan Kayseri'yi tercihte bulunanların ikinci bir evi, ikinci bir memleketi olacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Eğitim kalitesi ve fiziki alt yapılarıyla Kayseri'deki devlet ve özel üniversitelerimiz öğrencilerimiz için önemli bir tercihtir. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı