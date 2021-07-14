Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği toplantısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği toplantısında

Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği toplantısında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi temsilen çevrimiçi olarak yapılan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin toplantısına katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi temsilen çevrimiçi olarak yapılan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin toplantısına katıldı.

Toplantıda Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli söylemlerde bulunduklarını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemiden dolayı çevrimiçi olarak yapılan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin toplantısına Türkiye'yi temsilen katılıyoruz. Buradaki toplantılarda söz alıyoruz. Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli söylemlerde bulunuyoruz. Tabii Avrupa Birliği genişleme süreci ile ilgili Türkiye'nin de içinde olduğu bir süreç var. Burada yerel yönetimlerin, belediyelerin rolü dijital şehirler, akıllı kentler ile ilgili. Dolayısıyla buradaki toplantıda da Türkiye'nin menfaatlerini en iyi koruyacak şekilde buraya katılıyoruz. 6 ayda bir olan toplantılar haricinde bu komite toplantıları da yaklaşık 2 ayda bir yapılıyor ve bizlerde katılıyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Türkiye Avrupa'da gerçekten ilerleyen büyüyen genişleyen bir ülke bundan sonra da Türkiye'nin rolü Avrupa'da çok daha farklı olacaktır. Biz de bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği toplantısında
Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği toplantısında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Tolga Akış Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği toplantısında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:33:33. #1.15#

title