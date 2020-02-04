Başkan Palancıoğlu Türkiye Şampiyonu Funda Taşkın'ı tebrik etti

04.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:03

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. etap sezon açılış yarışlarında Türkiye şampiyonu olan Kayserili sporcu Funda Taşkın için mesaj yayınladı.



Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 31 Ocak-01 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası 1. etap sezon açılış yarışlarında sporcumuz Funda Taşkın'ın başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gurur duyduk, onurlandık. Kayseri bu başarıyı hak ediyor. Son yıllarda sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi Kayserimiz için bir övünç kaynağı. Bu durum sosyal kalkınmanın da bir devamı olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.



Birinci olarak Kayseri isminin duyurulmasının bir kazanç ve onur olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri belediyeleri olarak bisiklet kullanıcılarına özel yollar belirlemesi ve yapılmasının önemli olduğunu söyledi.



Başkan Palancıoğlu, şahsı ve hemşehrileri adına Kayserili sporcu Funda Taşkın'ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA