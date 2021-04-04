Başkan Palancıoğlu, sürücü kursları ile toplandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de faaliyet gösteren sürücü kursları sahipleriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de faaliyet gösteren sürücü kursları sahipleriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Melikgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi'de faaliyet gösteren 16 sürücü kursu sahibi katıldı.

Sivil Toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile dernekler ile her zaman koordinasyon ve işbirliği ile çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Trafik, çağımızın en önemli konusu ve gündelik yaşamımızda yer alan önemli bir etkendir. Yaya ve araç trafiğinin iyi planlanması ve bu yönde hem sürücülerin hem de yayaların eğitimi çok önemlidir. Bu açıdan öncelikle sürücülerin eğitimlerini gerçekleştiren ve sürücü belgesi veren sürücü kursları sahipleri ile bir toplantı gerçekleştirdik. Ehliyet verilmesinde öncelik sürücü güvenliği ve nitelikli eğitim olmalıdır. Yaptığımız toplantıda, yeni sürüş eğitim alanları, proje ve hizmetler üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Kendileriyle yapacağımız yeni çalışmalarla hem kendilerinin rahatı hem de daha nitelikli hizmet vermeleri için çaba göstereceğiz." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, amaçlarının daha nitelikli hizmet, kural hatasını en aza indirerek, aşırı hızdan kaynaklanan kazaları önlemek ve trafik kurallarına uyulmasının bir yaşam tarzı haline getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı