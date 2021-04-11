Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 3 gündür Kayseri'de etkili kar yağışından sonra karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 3 gündür Kayseri'de etkili kar yağışından sonra karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Melikgazi ilçesinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla beraber karla mücadele çalışmalarının başladığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Karla mücadele için toplamda 77 araç ve iş makinası ve 280 personelle çalışmalar devam ediyor. Son günlerde bahar havasının yaşandığı Kayseri'de aniden gelen kar yağışı hepimize sürpriz oldu. En son 1981 yılında Nisan ayında kar yağmış. 40 yıl sonra bir ilk yaşandı ve nisan ayında şehrimiz yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Karla mücadele ekiplerimiz gece gündüz mahallelerde kar temizleme mesaisini sürdürdüler. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte 24 saat esasına göre yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele edecek. Başta ana arterler, çarşı merkez, rampalar, okul çevreleri, hastane gibi kamusal alanların çevresinde çalışma yapılıyor. Yoğun gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki ana arterler, cadde ve sokaklarda kar yağışı boyunca yol temizleme ve tuzlama çalışmalarının devam edeceğini hatırlattı. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı
Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı
Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı
Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı
Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı
Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Oğuzhan Koç Hande Ataizi Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:25:02. #1.14#
title