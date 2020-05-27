Başkan Palancıoğlu personelle bayramlaştı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı sonrası belediye personeliyle bayramlaştı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı sonrası belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştığı personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, ramazan ayının ve bayramların birleştirici özelliği olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak hizmet üretmeye devam edeceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl biraz farklı bir ramazan ayı, farklı bir bayram geçirdik. Belediyeler olarak toplu organizasyonlar yapamadık, teravih namazımızı kılamadık. İlçemize değil ilimize değer katan pek çok güzel hizmeti birlikte hayata geçiriyoruz. Belediyemiz bu hizmetlerde tek ve örnek olmayı sürdürüyor. Yoğun nüfuslu bir ilçe olduğumuz için yükümüz ağır. Belediyemizin kurumsal yapısının ve başarısının yeni dönemde de üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum. Bu işler hizmetler üretilirken sizlerin de emeği büyük, onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yaptığımız örnek işleri aynı heyecanla ve güler yüzle devam ettireceğiz."

Kaynak: AA