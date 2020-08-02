Başkan Palancıoğlu: "Pandemi dönemini fırsata çevirdik"
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Başkan Palancıoğlu: "Pandemi dönemini fırsata çevirdik"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; pandemi dönemini fırsata çevirdiklerini; belediye tarihinin en yoğun asfaltlamasının bu dönem yapıldığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu:
02.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:03

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; pandemi dönemini fırsata çevirdiklerini; belediye tarihinin en yoğun asfaltlamasının bu dönem yapıldığını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, bu bayramın önceki bayramdan güzel olacağını, önümüzdeki bayramların ise daha güzel olacağını söyledi. Palancıoğlu; "Bu bayram daha iyi geçiyor. Biliyorsunuz Kurban Bayramından önce Ramazan Bayramıydı. Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı vardı. Ne büyüklerimizin yanına gidebildik ne de ortaklaşa kahvaltılar yapabildik. Ama pandemi devam ediyor yine ama en azından sokağa çıkma yasağı yok. Vatandaşlarımız birbirleri ile bayramlaşma imkanı mesafe, maske, hijyen şartlarını sağlamak şartı ile olabilecek. Tabi ki de en sevindirici şeylerden biriside Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıdır. Daha mutlu bir bayramdayız. En azından pandemi bir şekle girdiği için artık bundan sonrası ile ilgili ne yapacağımız konusunda biraz daha netleştik. Önceden çok fazla bilgimiz yoktu, acaba ölüm sayıları artacak mı, neler olacak? Şimdi biraz daha artık tedbirlerimizi alarak yaşamayı öğrendik. Dolayısıyla bu bayram güzel olacak, gelecek bayram çok çok daha güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pandemi dolayısıyla her türlü tedbirlerin alınarak çalışmaların sürdüğünü aktaran Palancıoğlu; "Pandemi ile mücadelede maske konusu, dezenfektasyon konusu yine aynı şekilde devam edecek. Tek kapıdan belediyemize giriş çıkış yapıyoruz. Şimdi ateş ölçerek, maske dağıtarak tek kapıdan yapıyoruz. Belediye'de hallolmaması gereken işler var ise mümkün olduğunca internet ortamından, cep telefonundan yapıyoruz. Ödemeler olsun emlak vergileri olsun akıllı şehirciliğe doğru bir hızlanma süreci var. Dolayısıyla vatandaşlarımızı çok yormadan kalabalığa sebebiyet vermeden çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Özellikle dinimizin de teşvik ettiği temizlik konusu çok önemli. Hem vatandaşlarımızın hem bizlerin temizlik konusunda yoğun mesai harcaması lazımdır. Özellikle arkadaşlara verdiğimiz talimat gereği çöpler çok daha hızlı alınacak, sinekler ile mücadele çok daha iyi yapılacak, kişisel bakımlar ön planda tutulacak, mesafe şartına uyulacak. Özellikle camilerde sağlık ocaklarında, toplu alanlarda uyulması çok önemlidir. Gültepe parkında nikah kıymaya başlayacağız. İhalelerimiz, büyük toplantılarımız açık alanlarda yapılıyor. Biz bundan sonraki süreçte de belediye olarak hem belediyenin çalışmalarına hem vatandaşların bir arada bulunacağı ortamlarla ilgili her türlü alınacak tedbirleri alıyoruz. Pazar yerler başta olmak üzere, kurban kesim alanları başta olmak üzere bundan sonrada bu bir kültür haline gelirse böyle bir salgın döneminde bir daha insanlar çok daha fazla zayiat vermeden bu sıkıntıların altından rahatlıkla kalkarız" dedi.

"Vatandaşın talepleri cep telefonu ile buluşuyor"

Geliştirilen program sayesinde vatandaşın taleplerini cep telefonundan anında takip etme imkanı olduğunu da belirten Palancıoğlu; "Biz yeni bir program yaptık, yazılım yaptık akıllı belediyecilik ile ilgili. Belediyenin veya benim şahsıma talepte bulunduklarında ya da dilekçe ile başvurduklarında tamamen tek bir sistemden cep telefonu ile buluşuyor. Cep telefonundaki sistem o kadar güzel ki anlık mesela gece 1'de ya da 'de talepte bulundunuz ben aynı anda talebinizi buradan görme imkanım var. Bütün talepleri telefondan takip edebiliyorum. Vatandaşın bütün talep şikayetleri tek bir sistemde toplanmış oluyor. Birde bunun önceliği var. Tüm talepler, şikayetler farklı renkte. Bazı talepler park bahçelerde ilgili o yeşil renkte çıkıyor. Temizlik ile ilgili olanlar mavi renk ile çıkıyor. Eğer yolda bir çökme olduysa ve kazaya sebebiyet veriyorsa bunun hızlı bir şekilde yapılması lazım. Ama evi eski olan bir vatandaş Küçükali'de, Kazım Karabekir'de veya Ambarda oturuyoruz bizim evimize de kentsel dönüşüm olacak mı? 24 saat içerisinde halledilmesi gereken bir sorun değil. Bir vatandaş yazmış başkanım sinekten oturamıyoruz diye. Hemen arkadaşların onu gönderip ilaçlanmasını sağlamamız lazım. Vatandaşlarımız ben yazdım hemen gelmedi diyebilirler. Günlük ortalama başvurumuz 400-600 arası değişebiliyor. Hepsini ben okumuyorum, ilgili birimler okuyor ama hızlıca okuduğum oluyor. Hepsini okumaya çalışıyorum. Tamamlanıp tamamlanmadığını hesap sorabileceğimiz bir sistem var. Bayramın 1. günü en yüksek taleplerin olduğu gündür. Temizlik şikayeti, çöp şikayeti, ilaçlama talebi, sulama talebi çok fazla oluyor. Pandemi döneminde iaşe paketi talebi 1 günde 4 bin 200'e çıktığı oldu. Belediyeler en çok taleplerin geldiği en çok koşturan kurumların başında. Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusa hizmet veriyoruz. Çok yoğun olduğumuzu çok koşturduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Birçok belediye sadece salgın ile uğraşırken, ihaleleri iptal etmişken biz çalışmalara devam ettirdik"

Melikgazi Belediyesi'nin tarihinde en çok asfaltın pandemi döneminde atıldığını dile getiren Başkan Palancıoğlu; "Pandemiyi biraz fırsata çevirdik. Pandemi döneminde eğer doğru zamanda alım yaparsanız piyasada fiyat düşük olduğu zaman para kazanırsınız. Esnafların dediği gibi satarken değil alırken para kazanırsınız. Biz pandemi döneminde birçok satın alma yaptık, ihale yaptık. Birçok belediye sadece salgın ile uğraşırken, ihaleleri iptal etmişken biz bunları devam ettirdik. Yaz gelecek ve insanlar hizmet bekleyecek. Rutin belediyeciliğimizi devam ettirdiğimiz için üzerine de ilave şeyler koyduk. 55 bin tonun üzerinde asfalt döktük. Asfalt yapmak için, yol yapmak için uygun dönem sokağa çıkma döneminde. Pandemide hem tedbir aldık. Belediyeler olarak tek peşin aldığımız ürün bitümdür. Asfalt maliyetinin yüzde 80'nini bitüm malzeme oluşturur. Bitüm mazotun atık maddesi olduğu için kıymetlidir. Yarı fiyatına bitüm aldık. Melikgazi'de 100 kilometre yol yapacakken biz yaklaşık 200 kilometre yol yaptık aynı paraya. Melikgazi Belediyesi tarihinin en yoğun asfaltlama dönemini bu dönem yaptı. Başka neler yaptık, ağaçlandırma yaptık. Kepçe ile vinç ile ağaç dikiyoruz. Açık alanlara dikiyoruz. Ama ağaçları alırken kazandık. 4'de 1 fiyatına aldık ağaçları. Biz İlkbahar dönemi geçmeden uygun fiyata ağaçları almış olduk. İş makinası aldık. 50'ye yakın iş makinası aldık. Yeni asfalt finişeri aldık. Türkiye'de sadece 4-5 tane Büyükşehir Belediyesinde var ilçe belediyesinde ilk defa biz aldık. Bağlar arsında ki o küçük yollara asfalt dökebiliyoruz. Araba geçebilen her yere asfalt dökebiliyoruz. Bisiklet yoluna asfalt dökebilir hale geldik. Asfalt finişeri, 10 günde yaptığımız işi 1 güne düşürüyor. 0.64 kredi faizine düştüğü anda hemen satışa çıktı daireler. Bizim sattığımız daireler ile fiyatlar dengede kaldı. Belediyecilik açısında güzel hizmetler yaptık. Bayramdan sonra temel atmalar, açılışlar birçok projenin ihalelerini yaptık. Sağlık ocakları yapıyoruz. 58 günde 58 mahallede 58 park yapacağız. Fidanlıkta almış olduğum 10-15 yaşında ağaçlar var. Ekim Kasım gibi kurdelemizi kesip ağaçları yeni yapılan parklara dikeriz inşallah. İhaleler Ağustos sonu gibi olacak. Yeni nesil oyun grupları ile bu parkları süsleyip çocuklarımıza çok neşeli güzel anlar yaşatacağız" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm hakkında da bilgiler veren Palancıoğlu; "Camikebir'de Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Melikgazi Belediyesi olarak şuanda 3 noktada kentsel dönüşüm projemiz var. 1.'si Küçükali bir diğeri Kazımkarabekir ve Ambar. İnşaatlar sürat ile devam ediyor. Geçtiğimiz ay 308 dairenin teslimi vardı onu yaptık. Hem inşaatlar devam ediyor hem taşınanlar oluyor. Bakanlığa sunup onay beklediğimiz kentsel dönüşüm alanları var. Bütçemiz, ekonomimiz uygun oldukça yasal işlemleri tamamlayıp inşallah devam ettireceğiz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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