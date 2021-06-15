Başkan Palancıoğlu özel öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan düzenlenen mezuniyet törenine katılarak mezun öğrencilere lisanslı Kayserispor tişörtü hediye etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan düzenlenen mezuniyet törenine katılarak mezun öğrencilere lisanslı Kayserispor tişörtü hediye etti.

Mezuniyet törenine Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve aileler katıldı. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun özel bir okul olduğunu ve mezun olan tüm öğrencilere başarılar dilediğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yaptığı proje ve etkinliklerle adından sıkça söz ettiren İstiklal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine katıldık. Bu okul özel bir okul. Kardeşlerimiz bugün mezun oluyor. Rabbim onlara hayırlı güzel yazgı yazsın. Öğretmenlerimiz çok zor bir görevi yerine getiriyor ama en çok da annelerimizin işi zor. Onların eğitim süreci bitmeden devam ediyor. Kendilerine emekleri ve özverileri için çok teşekkür ederiz. Kaymakamlığımız ile birlikte bu okul ve diğer tüm ihtiyacı olan okullarımızın hizmetini yapıyoruz. 300'e yakın okul var hepsi kıymetli ama bu okulumuz bizim için daha özel. Bu kapsamda çocuklarımızın mezuniyetini tebrik eder hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öğrencilere diplomalarını veren Başkan Dr. Palancıoğlu mezun olan öğrencilere Kayserispor tişörtü hediye ederek onlarla birlikte kep fırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı