Başkan Palancıoğlu Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Kuruluna katıldı
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Başkan Palancıoğlu Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Kuruluna katıldı

Başkan Palancıoğlu Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Kuruluna katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Pandemi döneminde özellikle sağlıkçıların etkin rol aldıklarını ve Melikgazi Belediyesi olarak sağlıkçılara her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Genel başkanımız sağlık konusunda detaylı bilgiler verdi. Bende detaylı bilgi sahibi oldum. Sağlık konusunda hem Talas'taki başkanlığımız döneminde hem de şuan Melikgazi'mizde aile sağlık merkezleri konusunda çalışmalarımız ve hizmetlerimiz oldu. Şuanda yapacağımız birçok sağlık tesisimiz var. 2 Temmuz'da hayırseverimiz ve belediyemiz ile yaptığımız bir sağlık tesisimizi hizmete açıyoruz. Şuanda devam eden 5 tane aile sağlık merkezi inşaatımız var. Görev süremiz dolana kadar tüm aile sağlık merkezi ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğümüze destek verdik. Birçok hasta yatağı ve sağlık kabinleri hizmeti verdik. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin son 20 yılda nereden nereye geldiğini çok iyi bilenlerdenim. Özellikle sağlık turizminin artmış olması, sağlık hizmetlerimizin kalitesinin ne kadar arttığının göstergesi. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederim. Pandemi döneminde hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

200 bin üyeyi temsil eden, Kayseri'de 2.500 üyesi olan Öz Sağlık-İş'in ilk genel kurulunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bizler belediyeler olarak HAK-İŞ ve bağlı tüm sendikalarına elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hepimizi ülkemize en iyi şekilde hizmet edenlerden eylesin." diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Kuruluna katıldı
Başkan Palancıoğlu Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Kuruluna katıldı
Başkan Palancıoğlu Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Kuruluna katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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